Merve'nin Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Merve'nin Şampiyonluk Hedefi

Merve\'nin Şampiyonluk Hedefi

Deprem sonrası antrenman yapmayı sürdüren Merve, Balkan Şampiyonası'nda madalya peşinde.

05.11.2024 15:47
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesiyle yaşadığı evleri ve antrenman yaptığı spor salonu yıkılan 15 yaşındaki milli karateci Merve Fahlioğulları, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda madalya için ter dökecek.

Depremlerde İskenderun ilçesindeki evleri yıkılan Merve, ailesiyle bir süre çadırda ve konteynerde yaşamını sürdürdü.

Antrenman yaptığı spor salonu da afette zarar gören genç sporcu, bu süreçte yaşadıkları çadır kentte kendisine çalışma alanı oluşturup karateyi bırakmadı.

Daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün salonunda idmanlarına devam eden Merve, Sivas'ta düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek milli sporcu olmayı başardı.

Merve Fahlioğulları, bu başarısının ardından Bosna Hersek'te 8- 10 Kasım'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli karateci, AA muhabirine, Göktürk Akademi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

En büyük hayalinin karatede büyük başarılar elde etmek olduğunu belirten Merve, "Yıllardır yapamadığımı bu sene yapmak çok güzel bir duygu. En büyük hayalim Türkiye genelinde derece almaktı, onun için çalıştım ve milli sporcu oldum. Şimdi sırada Balkan Şampiyonası var. Burada da birinci olup Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Deprem, Kültür, hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

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