Merve Ök Türkiye şampiyonu - Son Dakika
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Merve Ök Türkiye şampiyonu

21.04.2022 13:13
Merve Ök Türkiye şampiyonu

Aydın'da yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Merve Ök altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın'da yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Merve Ök altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına 163 sporcu katıldı. Şampiyonaya, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın eşliğinde katılan Düzceli sporcu Merve Ök Türkiye birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcu Merve Ök'ü başarısından dolayı tebrik etti. - DÜZCE

Merve Ök Türkiye şampiyonu
Merve Ök Türkiye şampiyonu

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Nazilli, Türkiye, Halter, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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