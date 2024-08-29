Meryem Betül Çavdar, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde mağlup oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda, çeyrek final maçında Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye mağlup oldu.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Gürcü sporcuyla karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 7-6 mağlup oldu. Meryem Betül Çavdar, bronz madalya şansını devam ettirmek için TSİ 18.53'te repesaj maçına çıkacak.
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