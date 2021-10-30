Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor

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PSG'de Lionel Messi için işler iyi başlamadı. Fransız devi, ligde Arjantinli yıldızdan faydalanamıyor. Messi, Ligue 1'deki 5 maçında ne gol ne de asist katkısı verebildi.

İLKİ YAŞADI

Messi, 2005-06 sezonundan bu yana kariyerinde ilk kez kasım ayına kadar lig maçlarında gol katkısı yapamadı. Arjantinli star, Ronaldinho'nun son döneminde Barcelona'da ipleri eline almış ve skor makinesine dönüşmüştü.

LİDER DEĞİL

Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğu gibi liderliği eline alamadığı ve bu sebeple katkı veremediği yorumları yapılıyor. PSG'de Neymar ve Mbappe'nin hakimiyetinin halen daha fazla olduğu şeklinde görüşler var.