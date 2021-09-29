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Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım - Son Dakika

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım

29.09.2021 10:29

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun Manchester United'ı ve Messi'nin Barcelona'sının çekiştiği dönemde, Arjantinli stara acımasız fauller yapan kaptan Rio Ferdinand, PSG'nin baraj görüntüsünü eleştirdi. Ronaldo'nun da çok yakın arkadaşı olan yorumcu Rio Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Onunla aynı takımda olsak, ben onun yerine yatardım" ifadelerine yer verdi.

PSG'nin Manchester City'ye karşı kurduğu barajda yere yatan Messi'nin görüntüsü dünya gündeminin zirvesine oturdu. Bazı futbolseverler, City'ye karşı savunma yapmada herkesin görev yapabileceği görüşünü belirtti. Ancak karşıt görüşlerin sayısı ise daha fazla. Messi'nin barajın altına yatması, 'saygısızlık' olarak yorumlandı.

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile bu kareye isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım

"BEN YATARIM ONUN YERİNE"

Messi'ye Manchester United'da oynarken acımasız fauller yapan ve Ronaldo'yu en iyisi olarak gösteren Rio Ferdinand, eski rakibine büyük saygı gösterdi. Ferdinand, "Messi'ye bunu yaptırmak saygısızca. Ben onun takımında olsam, 'Hayır, sen dur. Ben yatarım senin yerine derdim" diye konuştu.

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile bu kareye isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım

Manchester United, Rio Ferdinand, Manchester, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım - Son Dakika
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