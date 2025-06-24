Mesut Çebi EHF Yönetim Kurulu Adayı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

THF'den yapılan açıklamaya göre Çebi, 19-20 Eylül tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek 17. EHF Kongresi'nde yönetim kuruluna girmek için yarışacak.

Çebi, adaylık kararı hakkında "Ülkemizin hentboldaki birikimini ve potansiyelini Avrupa'ya daha güçlü yansıtmak amacıyla Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu paylaşmaktan onur duyuyorum. Bu adaylık, sadece bir temsil görevi değil aynı zamanda Türk hentbolunun uluslararası alandaki etki alanını genişletme, sporcularımızın, kulüplerimizin, hakem ve gözlemcilerimizin Avrupa hentbol ailesi içinde daha görünür ve etkin hale gelmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır. Avrupa hentbolunun gelişimine katkı sunarken, ülkemizin vizyonunu, birikimini ve enerjisini bu platforma taşımak; daha fazla iş birliği, daha fazla proje ve daha güçlü bir gelecek için çalışmak en büyük hedefim olacaktır." ifadelerini kullandı.