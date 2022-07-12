Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı - Son Dakika
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Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı

12.07.2022 10:35
Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı kalan, Jorge Jesus'un planlamasında da yer almayan Mesut Özil ile yollar ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi ise netleşmek üzere.

İstanbul ve Emre Belözoğlu etkisi

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.

Fenerbahçe'de beraber çalışan aynı zamanda da yakın dostlukları bulunan ikilinin yolları tekrar kesişiyor.

Turuncu-lacivertli yönetim, hafta bitmeden tecrübeli oyuncuya resmi imzayı attırmayı planlıyor. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Başakşehir'le anlaştı - Son Dakika

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