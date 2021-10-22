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Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika

Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü

22.10.2021 17:56

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'le 2-2 berabere kalırken sarı-lacivertlilerde oyundan alınan Mesut Özil'in su şişelerini tekmelemesi gündeme oturdu. Son dönemde performansıyla da tartışma konusu olan yıldız futbolcu için bomba bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Mesut Özil'i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Newcastle United'ın gündeminde. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra transferde ciddi girişimler yapması beklenen Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldızını listeye aldı.

NEWCASTLE UNITED'IN TRANSFER LİSTESİNDE

NTV Spor'un gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Özil, sarı lacivertli formayla 22 resmi maçta oynadı. Yıldız oyuncu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 33 yaşındaki Mesut Özil, 2013-2021 arası 8 sene Premier Lig'de Arsenal forması giymişti.

Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü

Suudi Arabistan, Premier Lig, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika Spor


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