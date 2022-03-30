Mesut Urgancılar: "Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur" - Son Dakika

- Mesut Urgancılar: "Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur"

İSTANBUL - Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Trabzonspor deplasmanının her zaman zorlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 68 yıldır bu organizasyonu sürdürmenin olağanüstü bir iş olduğunu söyleyen Urgancılar, "Hem Gillette'i hem Milliyet'i tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllardaki törenler için de sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili olarak Mesut Urgancılar, "Trabzonspor deplasmanı her zaman zor biliyorsunuz. Ama her zaman da tüm takımlara keyif verir. Gerek bölgenin özel şartları, gerek Trabzon halkının futbola olan tutkusu nedeniyle. Yine öyle bir maç oynayacağız. İlkler zordur ama umarım güzel bir ilk olur bizim için" diye konuştu.