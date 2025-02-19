Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Hedefini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Hedefini Açıkladı

Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası\'nda Hedefini Açıkladı

Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda sıralama ve ferdi atışlarda birinci olarak başarılı bir başlangıç yaptı. Pazar günü yapılacak finallerde 2 altın madalya hedefliyor.

19.02.2025 15:25  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
MİLLİ Okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ile ilgili, "İlk gün benim için iyi geçti. Sıralama ve ferdi atışlarda birinci bitirdim. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 tane altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz" dedi.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'da düzenleniyor. Milli okçu Mete Gazoz, ilk antrenmanında bugün 30 atıştan 29 hedef aldı. Şampiyona öncesi milli takım ile birlikte hazırlıklarına devam eden Mete Gazoz, "İlk gün benim için iyi geçti. Sıralama ve ferdi atışlarda birinci bitirdim. Erkek takımı olarak yine sıralamada birinci bitirdik. Bizim açımızdan her şey yolunda gidiyor. Çok iyi başladık. Umarım ilerleyen günlerde de bunu bu şekilde sürdürürüz" diye konuştu

'2 ALTIN MADALYA İLE TURNUVAYI SONLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Pazar günü yapılacak finaller sonrasında 2 altın madalya hedefi koyduklarını belirten Mete Gazoz, "Bugün sıralama atışlarında hem bireysel de hem de takımlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu bizim için çok zor ve ulaşılamaz bir hedef değil. Bugünkü atışlarda da bunu herkese ispatlamış olduk. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 tane altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Mete Gazoz, Etkinlik, Turnuva, Pazar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Hedefini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Hedefini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.