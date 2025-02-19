Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası\'nda Hedefini Açıkladı

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MİLLİ Okçu Mete Gazoz , 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası ile ilgili, "İlk gün benim için iyi geçti. Sıralama ve ferdi atışlarda birinci bitirdim. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 tane altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz" dedi.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'da düzenleniyor. Milli okçu Mete Gazoz, ilk antrenmanında bugün 30 atıştan 29 hedef aldı. Şampiyona öncesi milli takım ile birlikte hazırlıklarına devam eden Mete Gazoz, "İlk gün benim için iyi geçti. Sıralama ve ferdi atışlarda birinci bitirdim. Erkek takımı olarak yine sıralamada birinci bitirdik. Bizim açımızdan her şey yolunda gidiyor. Çok iyi başladık. Umarım ilerleyen günlerde de bunu bu şekilde sürdürürüz" diye konuştu

'2 ALTIN MADALYA İLE TURNUVAYI SONLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Pazar günü yapılacak finaller sonrasında 2 altın madalya hedefi koyduklarını belirten Mete Gazoz, "Bugün sıralama atışlarında hem bireysel de hem de takımlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bu bizim için çok zor ve ulaşılamaz bir hedef değil. Bugünkü atışlarda da bunu herkese ispatlamış olduk. Pazar günü yapılacak olan finallerin sonucunda 2 tane altın madalya ile bu turnuvayı sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.