Üye Girişi
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu

30.09.2021 23:54
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu, System.String[]

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Yankton kentinde düzenlenen organizasyona Mete Gazoz, çeyrek finalden başladı.

Bu turda Virgin Adaları'ndan Nicholas D'amour'u 6-4 yenen 22 yaşındaki milli okçu, son 4 sporcu arasına adını yazdırdı.

Mete Gazoz, yarı finalde ise ABD'li Jack Williams'a 7-3 mağlup oldu. Üçüncülük maçında Hindistanlı Atanu Das'ı 6-0'lık skorla geçen Mete Gazoz, turnuvayı üçüncü sırada bronz madalyayla tamamladı.

Dünya Okçuluk Kupası, Milli Sporcu, Mete Gazoz, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı 23:34 Korkunç görüntüler! Evinin önünde oturan kadın, leopar saldırısına uğradı Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir 21:51 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız 20:48 Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 19:36 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti Eljif Elmas'tan tarihe geçen performans! Avrupa Ligi'nin en erken golünü kaydetti         
23:39
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı         
23:05
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
EPDK, EPDK, "elektriğe zam yapıldı" iddialarını yalanladı         
22:19
Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu         
21:31
Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek         
20:49
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 23:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncü oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement