Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yılının sporcusu seçildi - Son Dakika
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Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yılının sporcusu seçildi

16.10.2022 22:44
Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yılının sporcusu seçildi

2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'da bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2021 yılının sporcusu seçildi.

2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'da bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2021 yılının sporcusu seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarışacağı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde devam ediyor.

Gazeteciler ve Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda, Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'e ve Mete Gazoz'a ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener takdim etti.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mete Gazoz, Sonora, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yılının sporcusu seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mete Gazoz, Meksika'da 2021 yılının sporcusu seçildi - Son Dakika
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