Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci tura çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, ikinci tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay ilk turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada ile karşılaştı.
Rakibini 30-26, 26-25 ve 29-26'lık setler sonucunda 6-0 mağlup eden milli okçu, adını ikinci tura yazdırdı.
Mete Gazoz, bu turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya gelecek.
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