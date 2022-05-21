Metin Diyadin: "Kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk" - Son Dakika
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Metin Diyadin: "Kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk"

21.05.2022 18:41
Metin Diyadin: "Kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçının ardından, "En azından kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk. Zorlu bir sezon geride kalmış olduk" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ümraniyespor maçının ardından, "En azından kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk. Zorlu bir sezon geride kalmış olduk" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Ümraniyespor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Bugünkü maçta iki takım içinde hem oyuncuları görme maçıydı. Kazanmak da istiyorduk tabii ki ancak olmadı. Buna rağmen sezon başından beri mevcut durumumuz itibariyle yaşanılanları da tabii ki çok daha iyi biliyoruz, çok ciddi bütçeli takımların da ligden düştüğü bir sezonda 10-11 takımın da aynı sıkıntıyı yaşadığı bir sezonda, en azından bu yıl için Gençlerbirliği'ni yerinde tutmuş olduk. Tabii ki bu önümüzdeki dönem yapılanmalar için de önemli bir sezondu, Gençlerbirliği'nin yapısını bilenler için söylüyorum. Onun için mevcut kadromuzda bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. En azından kulübümüze bir sıkıntı yaşatmadan sezonu tamamlamış olduk. Zorlu bir sezon geride kalmış olduk" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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