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Metin Diyadin: "Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi" - Son Dakika

Metin Diyadin: "Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi"

09.01.2022 21:43

- Metin Diyadin: "Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Hedefi olan takımlara karşı skor üretmekte zorlanıyoruz" Eyüpspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından konuştu.

- Metin Diyadin: "Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin:

"Hedefi olan takımlara karşı skor üretmekte zorlanıyoruz"

İSTANBUL - Eyüpspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından konuştu. Eksik oyuncuların yokluğunun kendilerini etkilediğini söyleyen Diyadin, hedefi olan takımlara karşı skor üretmekte zorlandıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Eyüpspor'un Süper Lig'i hedefleyen ekiplerden birisi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Diyadin, "İdeal kadromuzdan Aksel, LuaLua gibi isimlerden eksik geldik ve bu eksiklerin zafiyetini gördük. 2-3 oyuncu, dar kadro için önemli. Özellikle ofansif olarak oyunu tutma konusunda önemli. Ancak iyi mücadeleyle puan alabilirdik. İyi mücadele ettik ama Eyüpspor, ofansif olarak oyuna hamle yaparak kaliteli ayakları yükseltti ve nitekim de golü buldu. Transfer yasağımızın olması, sakat oyuncularımızın olması, bizi bu maçta etkiledi. Önümüzdeki süreçte de etkileyecek gibi görünüyor. Buna rağmen altyapımızdan yetişen çocuklarla iyi mücadele ortaya koyuyoruz. Ama yetmiyor bazen. Özellikle üst sıraları hedefleyen takımlara karşı skor üretmede zorlanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Skor üretme konusunda sıkıntılarımız oldu"

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de küme düşmesinin ardından ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntıya düştüğünü söyleyen Metin Diyadin, "Transfer yasağı vardı. Sezon başında bütçemize uygun bir takım oluşturduk. Hedef ilk 10 gibiydi. Kaybettiğimiz maçlarda da iyi oyunlar oynadık. Kadromuz çok dar ve buradan 3-4 oyuncu eksildiğinde ciddi eksiklik oluyor. Doğal olarak bazı maçlarda 1-2 oyuncunun performansı düşünce hücum anlamında zafiyete uğruyoruz. Bugün iyi mücadele ettik. Skor üretme konusunda da ciddi sıkıntımız oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Metin Diyadin: Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi
Metin Diyadin: Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi
Metin Diyadin: Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi

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Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Eyüpspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'Sakatlıklar bizi bu maçta etkiledi' - Son Dakika Spor


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