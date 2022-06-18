Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kentimizin önemli bir simgesi olan Kardemir Karabükspor 'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredilmiştir. Karabük'te futbolun eski güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen yardımı göstermeye hazır olduğumuzu bildirir tüm Karabük kamuoyuna hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi - Son Dakika

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