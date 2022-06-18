Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi - Son Dakika
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Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi

18.06.2022 17:02
Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı, Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredildi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı, Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kentimizin önemli bir simgesi olan Kardemir Karabükspor'a ait olan Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurdu Spor Kulübüne devredilmiştir. Karabük'te futbolun eski güzel günlerine geri dönmesi için elimizden gelen yardımı göstermeye hazır olduğumuzu bildirir tüm Karabük kamuoyuna hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü, bu sezon BAL'a yükselmişti.

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Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Türker Spor Tesislerinin kullanımı Karabük İdman Yurduna devredildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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