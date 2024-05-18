Metpack Alanya Yıldızları, Avrupa FC Hokey Kulübü\'nü 2-0 Yendi

Açık alan hokeyinde Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Klasman 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında Avrupa FC Hokey Kulübü'nü 2-0 yendi.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Polonya'nın Brzeziny'i kentinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Metpack Alanya Yıldızları, ikinci maçında Cebelitarık'ın Avrupa FC Hokey Kulübünü 2-0 mağlup etti.
Metpack Alanya Yıldızları, yarın üçüncü maçında Hırvatistan'ın HK Zrinjevac takımıyla karşı karşıya gelecek.
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