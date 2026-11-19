TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan toplayarak lider Bursaspor'un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, 15'inci haftada sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.