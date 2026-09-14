Metu: Galatasaray'a transferimde Osimhen'in konuşması etkili oldu - Son Dakika
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Metu: Galatasaray'a transferimde Osimhen'in konuşması etkili oldu

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, sarı-kırmızılı kulübün çok büyük ve dünya çapında tanınan bir camia olduğunu söyledi. Metu, transferi öncesinde Victor Osimhen ile görüştüğünü ve bu konuşmanın Türkiye'ye gelme kararında etkili olduğunu belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chimezie Metu, sarı-kırmızılı kulübün çok büyük ve dünya çapında tanınan bir camia olduğunu söyledi. Metu, Galatasaray'a transferi öncesinde Victor Osimhen ile görüştüğünü ve Osimhen'in Türkiye'ye gelme kararında etkili olduğunu da ifade etti.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Chimezie Metu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Metu, sarı-kırmızılıların dünyada herkes tarafından tanındığını söyledi. Galatasaray'a transfer olmanın kendisi için çok büyük bir fırsat olduğunu aktaran Nijeryalı basketbolcu, "Öncelikle Galatasaray çok büyük bir kulüp. Herkes biliyor ve dünya üzerinde son derece tanınıyor. O yüzden benim için çok büyük bir fırsat aslında Galatasaray'a transfer olmak; renklerini taşımak, renkleri formamda giymek... Galatasaray'ın taraftarlarıyla da beraber çok heyecanlıyım aynı şekilde bu kulübe transfer olduğum için. Bu sezon için çok büyük umutlarımız var, çok güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Osimhen gelmemde gerçekten etkili oldu"

Galatasaray'a transferi öncesinde Victor Osimhen ile konuştuğunu anlatan Chimezie Metu, "Osimhen ile konuştum ama beni gelmeye ikna etmek gibi değil, aslında kulübün ne kadar harika olduğunu ve kendi düşüncelerini söyledi. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararımı verdim. Ama benim için çok iyi bir konuşmaydı ve gelmemde gerçekten etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Victor Osimhen, Galatasaray, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metu: Galatasaray'a transferimde Osimhen'in konuşması etkili oldu - Son Dakika

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