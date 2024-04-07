Merkez Hakem Kurulu (MHK) nisan ayı eğitim çalışmaları 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Nisan ayı eğitim çalışmaları kapsamında 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde TFF Riva Tesisleri'nde VAR/AVAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmalarının MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. 4 Nisan Perşembe günü 8 hakemle, 5 Nisan Cuma günü de 8 hakem olmak üzere toplamda 16 hakemle teorik ve simülasyon eğitimlerinin yapıldığı ifade edildi.
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı eğitimlerde, hakemler ve Hawk-Eye firmasının operatörleri Pawel Gil koordinasyonunda yenileme çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.
4 Nisan Perşembe günü ayrıca Cem Satman koordinasyonuyla; Pawel Gil'in TFF Riva Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını izledikten sonra VAR/AVAR'a atanan hakemlerle maçların analizinin yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › MHK Nisan Ayı Eğitim Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'da bulundukları sırada sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi ziyaret etti. Halfeti, Birecik Barajı'nın suları altında kalan bir bölge olup, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'sakin şehir' ağına dahil edilmiştir. Sahil kenti görünümüne sahip olan Halfeti'nin su altında kalan bölgeleri turistlerin ilgisini çekmektedir.
U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Giresunspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Emirhan Arkutcu, Muhammet Zeki Dursun, Yiğit Emre Ekiz ve Efekan Karayazı kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Ardahan'da, bayram trafiği tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğuna karşı denetimlerini artırdı. Kenti Artvin, Erzurum ve Kars'a bağlayan noktalarda artırılan tedbirlerle dron destekli denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, bayramı bayram tadında geçirmek istediklerini belirterek, bayram boyunca denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağını söyledi.
Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, uzun mesafe seyahat edecek sürücüleri yol hipnozuna karşı uyararak, sık sık mola verilmesinin önemini vurguladı. Yol hipnozunun sürücülerin dikkatini dağıtarak kaza riskini artırabileceğini belirten Özmeriç, dinlenmiş olarak yola çıkmanın, belirli aralıklarla mola vermenin ve dikkati dağıtabilecek davranışlardan kaçınmanın önemine dikkat çekti.
Arsenal forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Bukayo Saka, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta attığı 17 gol, 13 asistle kariyer sezonunu geçiriyor. Premier Lig'in 31. haftasında Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup eden Arsenal, zirveye yükseldi. Saka, Premier Lig'de 29 maçta 14 gol, 8 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 gol, 4 asist ve Community Shield'de 1 asist katkısı sağladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa'da Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için A takımla sahaya çıkmama kararı alan Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça başlayacağı ardından yönetim kararıyla sahadan çekileceği iddia ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?