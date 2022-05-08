Micheal Chandler'dan son yılların en iyi nakavtı! Attığı tekme ile Tony Ferguson'u baygınlık geçirdi - Son Dakika

Sabah saat 05.00'da başlayan maç bütün dünya tarafından ilgi ile takip edildi. İlerlemiş yaşına rağmen iyi bir dövüş çıkaran Tony Ferguson Micheal Chandler'a 2. raundun başında yenildi.

BEKLENMEDİK TEKME FERGUSON'A PAHALIYA PATLADI

Maçın ilk raundu iki dövüşçünün de tarzını yansıttı. Ayakta gerçekleşen maçta yumruklar havada uçuştu. Öte yandan maçın ikinci raundunda Micheal Chandler'ın beklenmedik tekmesi Tony Ferguson'u bayılttı. Hakemin araya girmesi ile biten maçı Chandler teknik nakavtla kazanmış oldu.

KEMER MAÇI İÇİN CONOR MCGREGOR'U İSTEDİ

Nakavtın ardından galibiyet konuşması yapan Chandler, sakatlığı sebebi ile bir süredir dövüşmeye ara veren UFC'nin sembol isimlerinden Conor Mcgregor'a meydan okudu. Yapılan meydan okumaya ise Conor Mcgregor'dan cevap gecikmedi. Mcgregor Twitter hesabı üzerinden verdiği cevapta ''Kesinlikle kariyerimin bir aşamasında bu adamla dövüşmeye hazırım. Bu geceden sonra bu maçın olacağını görüyorum'' ifadelerine yer verdi.