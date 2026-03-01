Mihalıççık Belediyespor Rize\'yi Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 29-23 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 14-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Mihalıççık Belediyespor, maçtan 29-23 galip ayrıldı.
