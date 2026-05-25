Milan, Allegri ile Yollarını Ayırdı

İtalya Serie A ekibi Milan, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalya ekibi yaptığı açıklamada, Allegri ile beraber takım CEO'su Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Bu sezonu, 70 puanla 5. sırada bitiren Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.