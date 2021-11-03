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Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı

03.11.2021 23:34
Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Milan, kendi sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Devler Ligi'nde ilk puanını alan İtalyan devi, gruptan çıkma şansını biraz daha zora soktu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Porto'yla karşılaştı. İtalyan devi mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Konuk ekip Porto, 6. dakikada Diaz ile 1-0 öne geçti. Milan'a eşitliği getiren golü ise 61. dakikada kendi kalesine Mbemba kaydetti. Bu sonucun ardından Porto, puanını 5'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Milan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı ve son sırada yer buldu.

Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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