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Milan Kalecisi Mike Maignan'a Irkçı Saldırı - Son Dakika
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Milan Kalecisi Mike Maignan'a Irkçı Saldırı

İtalya Serie A'nın Udinese ile oynanan maçında Milan'ın kalecisi Mike Maignan, Udineseli taraftarların ırkçı söylemlerine maruz kaldı. Maignan, oyunu bırakarak soyunma odasına gitti ancak daha sonra maça geri döndü. Milan Kulübü, Maignan'a destek mesajı yayınladı.

Milan Kalecisi Mike Maignan\'a Irkçı Saldırı
21.01.2024 - 00:25,
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İtalya Serie A ekibi Milan'ın kalecisi Mike Maignan'a Udineseli taraftarlar ırkçı söylemlerde bulundu.

İtalya Serie A'nın 21'inci haftasında Udinese sahasında Milan'ı ağırladı. Milan'ın file bekçisi Mike Maignan, 33'üncü dakikada Udineseli taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Maignan, oyunu bıraktı ve devam etmek istemedi. Fransız kaleci kenara doğru yöneldiği sırada karşılaşmanın hakemi tarafından oyun durduruldu. Maignan soyunma odasına giderken, Milanlı oyuncular da içeri girdi. Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, dakikalar 38'i gösterdiğinde Maignan ile Milanlı oyuncular sahaya geri döndü ve karşılaşma 39'uncu dakikada kaldığı yerden devam etti.

MILAN'DAN MAIGNAN'A DESTEK MESAJI

Milan Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından Mike Maignan için destek mesajı paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Oyunumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok: dehşete düştük. Biz seninleyiz Mike" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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