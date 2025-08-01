Milan Skriniar, Fenerbahçe'de Evinde Gibi Hissediyor - Son Dakika
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Milan Skriniar, Fenerbahçe'de Evinde Gibi Hissediyor

01.08.2025 00:54
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Skriniar, kulüpte mutluluğunu ve taraftar sevgisini vurguladı.

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulüpte ilk andan bu yana kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Skriniar, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma yeniden katıldığı için mutluluğunu paylaşan 30 yaşındaki savunmacı, "Ailemle yeniden birlikte olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan hep sevgi gördüm. Yeniden burada olduğum için mutluyum ve birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şeyin kendisi için net olduğunu vurgulayan Skriniar, "Başkanımıza, hocamıza, direktörümüze ve kulüpte bu sürece dahil olan herkese teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi ve benim için başka seçenek yoktu. Umarım hep birlikte başarılı olacağız. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yeni transferler ilk idmana çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ile Nelson Semedo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana birlikte çıktı.

Sahada koşu yapan oyuncular daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan, Milan Skriniar'ın sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.

Kaynak: AA

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Milan Skriniar, Fenerbahçe'de Evinde Gibi Hissediyor - Son Dakika

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