Milano 2026: Velzeboer Dünya Rekoru ile Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metre kategorisinde Hollandalı Xandra Velzeboer, dünya rekoru kırarak altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metre müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Xandra Velzeboer, finaldeki 41.609 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Hollandalı sporcu, yarı finalde ise 41.399 saniyelik zamanıyla dünya rekoru kırdı.

Bu mesafede önceki iki olimpiyatın şampiyonu İtalyan Arianna Fontana, 42.294'lük süresiyle gümüş madalya elde etti. Kariyerinde 6. kez olimpiyatlara katılan Fontana, oyunlardaki madalya sayısını 13'e çıkardı.

Kanadalı Courtney Sarault ise 42.427'lik zamanıyla bronz madalyanın sahibi oldu.