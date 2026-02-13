Milano-Cortina 2026'da 7 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Milano-Cortina 2026'da 7 Branşta Madalyalar Sahiplerini Buldu

13.02.2026 00:44
2026 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak ve diğer branşlarda madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 6. gününde alp disiplini, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kızak, kısa kulvar sürat pateni, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya mücadelesi yapıldı.

Alp disiplini kadınlar süper büyük slalomda İtalyan Federica Brignone, bir dakika 23.41 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. İlk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan 35 yaşındaki Brignone, alp disiplininde kış oyunları tarihinin altın madalya kazanan en yaşlı sporcusu oldu. Müsabakada Fransız Romane Miradoli gümüş, Avusturyalı Cornelia Huetter bronz madalyanın sahibi oldu.

İsveçli Frida Karlsson, kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbestte 22.49.2'lik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak oyunlardaki ikinci altın madalyasına ulaştı. Bir diğer İsveçli sporcu Ebba Andersson gümüş, ABD'li Jessie Diggins bronz madalya elde etti.

Serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde altın madalya, 83,71 puan elde eden Avustralyalı Cooper Woods'un oldu. Bu kategoride Kanadalı Mikael Kingsbury gümüş, Japon Ikuma Horishima bronz madalya kazandı.

Kızak takım bayrakta Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger ve Magdalena Matschina'dan oluşan Almanya, 3.41.672'lik zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Almanya'nın üst üste 4. olimpiyat şampiyonluğunu elde ettiği kategoride Avusturya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

İtalyan Francesca Lollobrigida, sürat pateni kadınlar 5 bin metrede 6.46.17'lik süresiyle oyunlardaki ikinci altın madalyasını boynuna taktı. Bu dalda Hollandalı Merel Conijn gümüş, Norveçli Ragne Wiklund bronz madalyayla günü bitirdi.

Snowboard erkekler krosta Avusturyalı Alessandro Haemmerle, finalde rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Müsabakada Kanadalı Eliot Grondin gümüş, Avusturyalı Jakob Dusek ise bronz madalya aldı. Snowboard kadınlar halfpipe kategorisinde ise Güney Koreli Gaon Choi, 90,25 puanla altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Choi, Milano-Cortina 2026'da madalya kazanan en genç sporcu oldu. ABD'li Chloe Kim gümüş, Japon Mitsuki Ono bronz madalyayı boynuna taktı.

Günün son madalyaları ise kısa kulvar sürat pateninde verildi. Kadınlar 500 metrede Hollandalı Xandra Velzeboer, 41.609 saniyeyle altın madalya kazandı. Velzeboer, yarı finaldeki 41.399'luk süresiyle ise dünya rekoru kırdı. İtalyan Arianna Fontana gümüş, Kanadalı Courtney Sarault bronz madalya elde etti. Erkekler bin metrede ise Hollandalı Jens van 't Wout altın, Çinli Long Sun gümüş, Güney Koreli Rim Jong-un bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 6. gününde ayrıca curling, buz hokeyi ve skeleton müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
