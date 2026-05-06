Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum"

Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum"
06.05.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dizi ziyaret için Rize'ye gelen eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacak olması ile ilgili, "Cumhurbaşkanımıza da çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

Bir dizi ziyaret için Rize'ye gelen eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacak olması ile ilgili, "Cumhurbaşkanımıza da çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hafta sonunu geçirmek üzere Rize'nin Ardeşen ilçesine geldi. AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun misafiri olarak ilçeye gelen Alpay Özalan, Fırtına Vadisi'nde zipline keyfi de yaşadı. Fırtına Deresi üstünde zipline keyfi esnasında rafting yapanları gören Özalan, Ardeşen'in doğasına olan hayranlığını ifade etti. Milletvekili Özalan, "Güzel bir deneyimdi. Rize'ye gelip de bunu yapmamak olmazdı. Hafta sonunu Rize'de geçirmek için geldik. Ardeşen ve Rize halkına teşekkür ediyorum. müthiş bir misafirperverlik, güzel bir ilgi vardı. Bende eski bir sporcu olarak sporu devam ettirme adına zipline yaptım. Çok keyifliydi. Ardeşen'de milletimizle hasbihal ettik" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını söyleyen Özalan, "Dünya Kupası'nda milli takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Sahada iyi mücadele eden Türk Bayrağını göğsünde gururla taşıyan milli takımımız var. Coşkuyu ve duyguyu sahaya yansıttığımız zaman çok başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Kupası'nda elde edilecek büyük başarıyı hediye etmenin arzusu içerisinde olduğunu söyleyen Özalan, "Artık Cumhurbaşkanımıza da çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum. Şu anda tüm profesyonel sporcular muhteşem imkanlarla yetişiyorlar. Bu imkanları bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hediye etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milletvekili Alpay Özalan: 'Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:15:14. #7.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Alpay Özalan: "Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir başarı hediye etme zamanı geldiğini düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.