Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti

25.07.2022 16:06
Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, göreve yeni başlayan Ahmet Yaman başkanlığındaki yönetime başarılar diledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, göreve yeni başlayan Ahmet Yaman başkanlığındaki yönetime başarılar diledi.

Tüfenkci, ziyarette sarı siyahlı yönetimin sunduğu dosyayı da inceleyerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tüfenkci, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuzu ziyaret ederek, göreve yeni başlayan Kulüp Başkanı Ahmet Yaman ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Şehrimizin ortak paydası Yeni Malatyaspor'a yeni sezon öncesi başarılar diliyorum. Yeni yönetim büyük bir sorumluluk aldı ve bize de destek olmak düşer. Geçmişte yaşanan olumsuzlukları unutarak acilen yeni sezona motive olmamız lazım. Ahmet başkan ve yönetim kurulunu heyecanlı ve gayretli gördüm. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız inşallah. Şahsıma iletilen bazı sorunlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir telefon görüşmemiz oldu. Başkanımız sağolsun konuya hassasiyet ile yaklaştı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Ahmet Yaman başkanımız ve yönetim kurulu güzel işlere imza atacaklar. Bu anlamda takımımıza yeni sezon öncesi başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milletvekili Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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