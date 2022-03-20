Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

20.03.2022 22:35
Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı. Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli atıcı Şimal Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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