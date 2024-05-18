Milli Atıcılar İtalya'da 1 Altın 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Milli Atıcılar İtalya'da 1 Altın 3 Madalya Kazandı

Milli Atıcılar İtalya\'da 1 Altın 3 Madalya Kazandı

Milli atıcılar, İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda erkekler trap kategorisinde gümüş madalya kazandı. Ayrıca, milli sporcular takım halinde altın madalya elde etti. Trap kadınlar kategorisinde ise milli sporcu bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotasını aldı. Genç kadınlar ve genç erkekler kategorilerinde de milli atıcılar başarılı performans sergiledi.

18.05.2024 19:09
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? Milli atıcılar, İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 1'i altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler trap kategorisinde Yavuz İlnam, 122 puanla final yarışmaya hak kazandı.

Final müsabakasında 44 puan atan Yavuz İlnam, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını son anda kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı müsabakada yarışan Oğuzhan Tüzün 120 puanla 10, Nedim Tolga Tunçer ise 117 puanla 22. sırada yer aldı.

Milli sporcular, toplamda attıkları 359 puanla birinci sırada yer alarak takım halinde altın madalya kazandı.

Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 kotasını aldı

Şampiyonada trap kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya ise 117 puanla 4. sıradan final yarışma hakkı elde etti.

Final müsabakasında 34 puan atan Rümeysa Pelin Kaya, bronz madalyanın yanı sıra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını aldı.

Aynı müsabakada yarışan Safiye Temizdemir ise 108 puanla 29. sırada şampiyonayı bitirdi.

Şampiyonada trap genç kadınlar kategorisinde Nisa Nur Aydemir, sıralama müsabakasında attığı 108 puanla finale çıktı. Final müsabakasında Nisa Nur Aydemir, 13 puanla 6. sırada yer aldı.

Bu kategoride Esma Samira Kaya, 94 puanla şampiyonayı 18. sırada tamamladı.

Genç erkekler tramp kategorisinde ise Erdoğan Akkaya 115 puanla 10, Vekil Ege Keten ise 112 puanla 14, Hüseyin Efe Özmen de 105 puanla 39. sırada organizasyonu bitirdi.

Kaynak: AA

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