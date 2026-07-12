Milli Atıcılara İtalya'da Bronz Madalya

Milli atıcılar Yavuz İlnam ile Safiye Temizdemir, İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato'daki organizasyonda trap karışık takım kategorisinde mücadele eden Yavuz İlnam ile Safiye Temizdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.
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