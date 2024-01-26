 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Türkiye Rekoru Kırdı

Almanya'nın Wuppertal şehrinde düzenlenen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Milli Atlet Buse Savaşkan, 1.91 metrelik atlayışıyla üçüncü olarak Türkiye rekorunu kırdı. Bu dereceyle 22 yıldır kırılamayan rekorun sahibi olan Savaşkan, olimpiyat kotasına bir adım daha yaklaştı.

Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Türkiye Rekoru Kırdı
26.01.2024 - 23:29,  Güncelleme: 23:33
Abone Ol

Almanya'nın Wuppertal şehrinde bugün gerçekleştirilen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 yarışmasında Milli Atlet Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.91 metre atlayarak üçüncü oldu.

Buse Savaşkan, bu derecesiyle 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunun yeni sahibi olurken, eski rekor ise 2002 yılında 1.90 metre ile Candeğer Kılınçer'e aitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "2024 yılı gençlerimizin yılı olacak demiştim. Ocak ayı itibariyle rekorlar genç kardeşlerimizden gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Buse Savaşkan bu derecesiyle olimpiyat kotasına biraz daha yaklaştı. İnşallah Buse'de kota alacak ve Paris'te ülkemizi temsil edecek sporcularımızın arasında olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcumuzu  kutluyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 01:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Atlet Buse Savaşkan Yüksek Atlamada Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement