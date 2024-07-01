Milli Atlet Dilek Koçak, Kadınlar 1500 Metrede Türkiye Rekoru Kırdı

Spor

Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4: 06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede piste çıkan Dilek Koçak, 4: 06.96'lık zamanıyla yarışı tamamladı.

Milli atlet Dilek, daha önce Elvan Abeylegesse'ye ait 4: 11.33'lük dereceyi geçerek yeni Türkiye rekorunun sahibi olmayı başardı.