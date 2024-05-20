Milli Atlet Necati Er Yunanistan'da birinci oldu - Son Dakika
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Milli Atlet Necati Er Yunanistan'da birinci oldu

Milli Atlet Necati Er Yunanistan\'da birinci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milli atlet Necati Er, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Venizeleia-Chania yarışmasında erkekler üç adım atlamada birinci oldu. Girit Adası'nın Hanya kentinde gerçekleştirilen yarışta 16,85 metrelik atlayışıyla Necati Er birincilik elde etti. Aynı organizasyonda Mehmet Çelik ise erkekler 800 metrede 3. sırayı aldı.

20.05.2024 10:09
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Yunanistan'daki Uluslararası Venizeleia-Chania yarışmasında mücadele eden milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Necati, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Necati, Girit Adası'nın Hanya kentindeki yarışmayı 16,85 metrelik atlayışıyla ilk sırada bitirdi.

Fransa'nın Montgeron kasabasında gerçekleştirilen bir diğer bronz kategori etkinliğinde piste çıkan Mehmet Çelik ise 1 dakika 46.87 saniyelik zamanıyla erkekler 800 metrede 3. sırayı aldı.

Kaynak: AA

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