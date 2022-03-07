Milli atlet Yasemin Can, Serradilla Kros Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika

Milli atlet Yasemin Can, İspanya'daki 2021-22 Dünya Atletizm Kros Turu'nun son yarışı olan Serradilla Kros Yarışması'nda ilk sırayı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 25 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli atlet, parkuru 27: 24'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Son metrelerde farkı kapatan Kenyalı rakibi Eva Cherono'ya foto finişte üstünlük sağlayan Yasemin, yarışın galibi olmayı bildi.
Etiyopyalı Likina Ayel ise 28: 15 ile üçüncü sırada finişi gördü.
Kaynak: AA
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