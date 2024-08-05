Milli atletler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaja kaldı - Son Dakika
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Spor

Milli atletler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaja kaldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı. Copello 8'inci, Akçam ise 5'inci olarak serilerini tamamladı. Yarı finale kalamayan iki milli atlet, yarın repesaj mücadelesi verecek.

05.08.2024 12:14
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engellinin elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı.

Milli atlet Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi.

Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, yarın TSİ 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atletler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaja kaldı - Son Dakika

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