Milli Atletler Ramil Guliyev ve Salih Teksöz Dubai'de bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli Atletler Ramil Guliyev ve Salih Teksöz Dubai'de bronz madalya kazandı

Milli Atletler Ramil Guliyev ve Salih Teksöz Dubai\'de bronz madalya kazandı

Milli atletler Ramil Guliyev ve Salih Teksöz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada bronz madalya kazandı. Guliyev 200 metrede üçüncü olurken, Teksöz 800 metrede bronz madalya elde etti. Guliyev, sakatlıktan sonra sezonun ilk yarışında iyi bir performans sergilediğini belirtirken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da sporcuları tebrik etti.

03.05.2024 23:57
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Milli atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramil Guliyev, sakalıktan sonra sezonun ilk yarışını Dubai'de koştu. 200 metrede piste çıkan milli atlet, 20.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Milli sporculardan Salih Teksöz de 800 metre yarışındaki 1.48.09'luk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramil Guliyev, "Sakatlıktan sonra sezonun ilk yarışı iyi geçti diyebilirim. Kota için yeni sistem var. Paris kotası için bundan sonra yapılacak yarışlarda puanlar toplayacağız. Bu yarıştan sonra 5 yarış daha var. İnşallah toplayacağımız puanlarla 2024 Paris kotasını alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da milli atletleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Atletler Ramil Guliyev ve Salih Teksöz Dubai'de bronz madalya kazandı - Son Dakika

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