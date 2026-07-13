Milli Atletlerden 13 Madalya

Milli atletler, Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nı 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı sporcular, Craiova kentinde gerçekleştirilen şampiyonada pist ve saha branşlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Şampiyonada altın madalyaları Koray Uygun (110 metre engel), Zeynep Özkara (800 metre), Döndü Kübra Boyraz (3000 metre) ve Ali Bıçakçı (3000 metre engel) kazandı.

Kadınlar üç adım atlamada Eylül Dönmez, 400 metrede Berfin Babat, kadınlar 3000 metre engelde Elif Akçiçek, kadınlar çekiç atmada Nisa Nur Özdemir ve erkekler 3000 metrede Mustafa Kaya ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tardu Ünver, Tahir Burak Zayıf, Yağız Celal Delice ve Emre Ergün'den oluşan erkekler 4x100 metre bayrak takımı da gümüş madalya elde etti.

Kadınlar yüksek atlamada Özgü Çolak, erkekler 100 metrede Emre Ergün ve 800 metrede Muhammed Enes Yalçın ise üçüncü oldu.