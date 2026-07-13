Milli Atletlerden 13 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Atletlerden 13 Madalya

13.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Milli atletler, Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nı 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalyayla tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı sporcular, Craiova kentinde gerçekleştirilen şampiyonada pist ve saha branşlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Şampiyonada altın madalyaları Koray Uygun (110 metre engel), Zeynep Özkara (800 metre), Döndü Kübra Boyraz (3000 metre) ve Ali Bıçakçı (3000 metre engel) kazandı.

Kadınlar üç adım atlamada Eylül Dönmez, 400 metrede Berfin Babat, kadınlar 3000 metre engelde Elif Akçiçek, kadınlar çekiç atmada Nisa Nur Özdemir ve erkekler 3000 metrede Mustafa Kaya ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tardu Ünver, Tahir Burak Zayıf, Yağız Celal Delice ve Emre Ergün'den oluşan erkekler 4x100 metre bayrak takımı da gümüş madalya elde etti.

Kadınlar yüksek atlamada Özgü Çolak, erkekler 100 metrede Emre Ergün ve 800 metrede Muhammed Enes Yalçın ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası, Romanya, Türkiye, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Atletlerden 13 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Atletlerden 13 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.