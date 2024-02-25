Milli Basketbol Takımı, İzlanda\'yı son saniye basketiyle yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle 76-75 kazandıkları İzlanda maçında kötü oynamalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.
Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk."
Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, "Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, "Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim." diyerek sözlerini tamamladı.
Milli basketbolcu Erten Gazi de, "Taraftarlarımıza atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Maça hazırlanmak için kısa bir süremiz oldu. Takımımdan maçın sonuna kadar gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Pedersen: "Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum"
İzlanda Milli Takımı Başantrenörü Craig Murray Arne Pedersen, takımının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.
Maçta 11 sayı geriden geldiklerini hatırlatan Pedersen, "Geri düşmemize rağmen mücadelemize devam ettik ve geriden geldik, maç sonu kritik atışlar da yaptık. Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. 15 bin taraftar önünde oynadık ve galibiyete daha yakın olamazdık." görüşlerini aktardı.
Maçı 11 sayı, 4 ribauntla tamamlayan Kristinn Palsson ise, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçta tüm gücümüzle mücadele ettik ve galibiyete çok yakın olmamıza rağmen hayal kırıklığı yaşadık." şeklinde görüş belirtti.
Son Dakika › Spor › Milli Basketbol Takımı, İzlanda'yı son saniye basketiyle yendi - Son Dakika
Kampanya şartlarında aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyasında AK Parti Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkması ses getirdi. Çelebi, kirada oturduğunu ve kampanyaya milletvekili olmadan önce başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini ifade etti. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde, "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz." dedi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?