Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'daki Turnuvaya Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
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Spor

Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'daki Turnuvaya Katılmama Kararı Aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, sakat oyuncuların fazlalığı ve riske edilmemesi gerekçesiyle A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldığını duyurdu. Takımın eksik kadro nedeniyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmalarda riske edilmemesi amaçlanmaktadır. Millilerimizin FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları ise Kasım ayında devam edecektir.

05.07.2024 11:56
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, sakat oyuncuların fazlalığı ve riske edilmemesi gerekçesiyle Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır.

Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'daki Turnuvaya Katılmama Kararı Aldı - Son Dakika
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