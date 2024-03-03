Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Güney Kore'de PBA Tur şampiyonu oldu

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu, Güney Kore'de düzenlenen PBA Tur'da şampiyon oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Güney Kore'de düzenlenen PBA Tur'un şampiyonu olan sporcumuz Murat Naci Çoklu'yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) alp disiplini, kros kayak ve satranç branşlarında ilk müsabakalar yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu. Fransız sporcu Niccolas Sarremejane erkeklerde altın madalyayı kazanırken, Avusturyalı sporcu Melissa Koeck kadınlarda altın madalyayı elde etti. Ayrıca kros kayak ve satrançta da madalyalar dağıtıldı. Ukrayna, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı. Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 163 sporcu katıldı. Şampiyonada farklı kategorilerde yarışan sporcular arasında dereceye giren isimler açıklandı.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın bir puan aldığını ve üzülsek de bu puanı telafi edeceklerini söyledi. Eroğlu, maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarını kurtaran kaleci Zafer'i övgüyle bahsetti ve Çorumspor'a başarılar diledi.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar, oyuna ikinci yarıda dahil olan Vincent Aboubakar ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Opet, ligdeki 22. maçında 21. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. VakıfBank ise 22. maçında ikinci mağlubiyetini yaşadı.
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