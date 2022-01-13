Millî bisikletçi kardeşler zorlu hava koşullarında yeni müsabakalara hazırlanıyor

Eskişehir'de milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk şehrin soğuk ve zorlu hava şartlarında antrenman yaparak 2022 sezonunda katılacakları müsabakalara hazırlanıyor.

Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBIKE) sporcuları 2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Sezon içerisinde katılacakları müsabakalar için şehrin soğuk ve zorlu hava şartlarına aldırış etmeden çalışan sporcular, madalya kazanmak için ter döküyor. İrtifa ve yol antrenmanları için şehrin yüksek kesimlerine çıkan milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk, dondurucu hava koşullarına rağmen hedeflerine ulaşmak için pedal çeviriyor. Milli sporcu kardeşler, Türkmen Dağı ve Bozdağ bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR