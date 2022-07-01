Milli boksör Ayşe Çağırır, Akdeniz Oyunları 48 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalya kazandı.
Kaynak: DHA
Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Milli boksör Ayşe Çağırır'dan gümüş madalya - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.