Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo - Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek. - İSTANBUL
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