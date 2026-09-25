Milli boksör Büşra Işıldar, Avrupa finalinde yenilerek ilk kez gümüş madalya kazandı

Milli boksör Büşra Işıldar, Avrupa finalinde yenilerek ilk kez gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde milli boksör Büşra Işıldar, kadınlar 75 kiloda İrlandalı Aoife O'Rourke ile finalde karşılaştı. Finali kaybederek Avrupa ikincisi olan Büşra, bronz madalya aldığı Avrupa'da ilk gümüşünü kazandı.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Büşra, kadınlar 75 kiloda İralandalı Aoife O'Rourke ile karşılaştı.
Dünya şampiyonalarında iki kez final oynayan ve iki gümüş madalya kazanan Büşra, maçı kaybederek Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa'da daha önce bronz madalya alan milli boksör, ilk gümüş madalyasını elde etti.
Kaynak: AA
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