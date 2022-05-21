SPOR Milli boksör Elif Güneri, Karabük'te çiçeklerle karşılandı

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Elif Güneri, memleketi Karabük'te çiçek ve tezahüratlarla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında 81 kiloda üçüncü olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli boksör Elif Güneri için karşılama töreni düzenlendi. Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, ailesi, arkadaşları ve öğrencileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılanan Elif Güneri, sevincini antrenörü ve sevenleriyle paylaştı.

Tebrikleri kabul ettikten sonra açıklamalarda bulunan Güneri, "Çok buruğum aslında. Çünkü dünya şampiyonluğuna çok yakındım. Güzel maçlar yaptım ama yarı final maçında maalesef 3-2 yenildim. Planlarımın ya da hayallerimin arasında gerçekten bu yoktu. Ama en azından ülkeme madalya kazandırdığım için ya da şehrime madalya kazandırdığım için mutluyum" dedi.