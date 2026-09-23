Milli boksör Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda büyüklerde ilk Avrupa bronzunu aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli boksör Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda büyüklerde ilk Avrupa bronzunu aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Nurselen Yalgettekin, kadınlar 48 kilo yarı finalinde Ukraynalı Hanna Okhota'ya 4-1 yenilerek bronz madalya kazandı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan 22 yaşındaki sporcu, bu seviyede ilk madalyasını aldı.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Nurselen Yalgettekin, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansının ilk maçında Nurselen, kadınlar 48 kilo yarı finalinde Ukraynalı sporcu Hanna Okhota ile karşılaştı.

Rakibine 4-1 yenilen 22 yaşındaki milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı. Nurselen, ilk kez büyükler kategorisinde bu seviyede madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını hatırlatan Nurselen, "Burada yarı final oynadığım için çok mutluyum. Ringde en iyi Nurselen'i göstermeye çalıştım. Daha iyisi olabilirdi ama ilk Avrupa şampiyonamda bronz madalya kazandığım için kendimle gurur duyuyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi hazırlayan milli takım antrenörlerimize, zihinsel antrenman koçuma, aileme ve beni seven, destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama... Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:12:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Milli boksör Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda büyüklerde ilk Avrupa bronzunu aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei