Milli boksör Semih Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Semih, erkekler 55 kiloda İngiliz sporcu Abdul Burton ile karşılaştı.

Rakibine yenilen Semih, şampiyonadan bronz madalyayla ayrıldı. Milli sporcu, büyükler kategorisinde ilk büyük başarısını bu madalyayla elde etti.

Büyükler kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Semih, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Zorlu müsabakaları geçerek, 3 galibiyet alarak yarı finale çıktım. Yarı finalde çok üstündüm. Oyun benim elimdeydi ama büyük haksızlık edildi. Buradaki herkes gördü. Abimle (Samet Gümüş) beraber burada üçüncü olduk. Abime de büyük haksızlık edildi. Üçüncü olduk ama mutluyum. Bu bizim için yenilgi değil, çok büyük kazanç. Çok zor bir organizasyon. Tabii ki mağlubiyetime üzüldüm ama ben bu organizasyonda güzel tecrübeler edindim. Nasip bu. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki Avrupa ve dünya şampiyonasına, olimpiyatlara kadar inşallah çok güzel galibiyetler, çok güzel tecrübeler edinip bayrağımızı göndere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.